“Scatti d'amore” a Rapallo e San Valentino Comedy Show con Alessandro Bianchi

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio al Chiosco della Musica di Rapallo arriva “Scatti d'amore”, un modo speciale di festeggiare San Valentino in collaborazione con l'Associazione Dietro a un Vetro. Sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 14 sotto il grande cuore rosso gli innamorati potranno catturare il proprio momento speciale. Le foto saranno esposte dalle 10 di sabato al Chiosco della Musica e potranno essere ritirate gratuitamente dalle 19.

Per finire in bellezza, “San Valentino Comedy Show” con Alessandro Bianchi: sabato alle ore 18 uno spettacolo comico dedicato all'amore e alle risate. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al Cinema Augustus.