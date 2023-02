A Pieve Ligure “Ghiaccio”, la storia della spedizione di Shackleton al Polo Sud

La Stagione invernale 2022/23 “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, prosegue lunedì 13 febbraio alle 21, il giorno dopo la Sagra della Mimosa, con “Ghiaccio. La leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud”, spettacolo musicale ideato, diretto e interpretato da Massimiliano Cividati, sul palcoscenico insieme al pianista Andrea Zani e Gennaro Scarpato alla percussioni, interpreti di una musica dal forte potere evocativo.

“Ghiaccio” racconta la storia vera dell’esploratore Ernest Shackleton, che nel 1914 parte dall’Inghilterra per la sua seconda spedizione al Polo Sud con la nave Endurance per attraversare l’Antartide. Quando la nave s’incaglia nel pack e deve essere abbandonata, Shackleton guida tutti i suoi uomini verso la salvezza compiendo un’impresa impossibile in condizioni estreme, grazie alla capacità di compattare un gruppo capace di affrontare le avversità con coraggio e intelligenza, senza scoraggiarsi mai. La straordinaria esperienza della sopravvivenza di tutto il gruppo, nessuno escluso, in condizioni estreme se non addirittura

proibitiva, è così eccezionale da essere e proposta nei corsi per dirigenti e, in generale, viene usata come esempio per coloro che devono affrontare le dinamiche della vita di gruppo.

Per raggiungere Pieve Alta nei giorni di spettacolo, Teatro Pubblico Ligure ha organizzato un servizio bus navetta gratuito su prenotazione a info@teatropubblicoligure.it, che con il suo percorso da Genova Brignole a Nervi, Sori, Recco, Pieve Alta e ritorno, riunisce concretamente la comunità di spettatori che si è formata durante gli anni di attività e si ritrova questa volta al Teatro Massone. I posti sul bus navetta sono limitati. Ecco nel dettaglio le fermate: ore 19.35 Genova – Stazione Brignole (viale Thaon di Revel, capolinea bus), ore 19.55 Nervi (Croce Verde – via Oberdan), ore 20.15 Sori (piazza Ghio, dove si trovano la piscina coperta e il teatro), ore 20.25 Recco (sotto il ponte, capolinea bus), ore 20.40 Pieve Alta (lungo la strada per Pieve, in prossimità delle fermate se c’è posto è possibile salire. Se necessario il bus effettua un’ulteriore salita da Pieve Bassa a Pieve Alta).

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 15 (intero) e 12 euro (ridotto), acquistabili in teatro dalle ore 20. Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro. Per informazioni e prenotazioni info@teatropubblicoligure.it, cell. 348 2624922 oppure alla Pro Loco di Pieve Ligure prolocopieveligure@gmail.com, cell. 370 3790510 (dalle 10 alle 17 nella settimana precedente allo spettacolo prenotazione per i cittadini residenti di Pieve Ligure) e alla Pro Loco di Recco cell. 0185 722440).