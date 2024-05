Arrivano i corsi di avvicinamento agli scacchi nelle biblioteche genovesi

Inizia sabato 18 maggio il progetto “Scacchi in biblioteca”, realizzato in sinergia tra il Sistema bibliotecario urbano e la Federazione scacchistica italiana, nell’ambito delle iniziative di Capitale italiana del libro 2023. Scacchi in biblioteca coinvolgerà tre strutture civiche: biblioteca Berio, biblioteca Saffi e biblioteca Bruschi-Sartori che saranno dotate del materiale utile per organizzare corsi di avvicinamento agli scacchi, aperti a tutti e curati da istruttori della Federazione scacchistica.

L’idea è nata da una riflessione condivisa sulla necessità di diffondere il gioco degli scacchi a ogni livello di gioco ed età, superando le strette logiche associative e attivare, così, poli locali dove i cittadini possano usufruire di postazioni di gioco in modo libero e gratuito e senza vincoli di tesseramento.

Il Sistema Bibliotecario Urbano si propone come alfiere delle società sportive e promotore di un’iniziativa inedita, capace di attrarre e aggregare un sempre crescente numero di appassionati del gioco da tavolo per eccellenza. Gli scacchi sono un’attività di integrazione relazionale, sollecitazione mentale e crescita culturale, che contribuisce al pieno sviluppo della persona, senza distinzioni e discriminazioni. La biblioteca è un luogo ideale perché questo scambio culturale avvenga, perché ambiente deputato a custodia e diffusione delle idee e dei libri che le contengono, in un connubio dinamico fra tradizione e modernità.

Questo il calendario dei primi incontri nelle biblioteche Berio e Bruschi-Sartori.

BIBLIOTECA CIVICA BERIO

Su prenotazione - per un massimo di 20 px a lezione - dalle ore 9 alle 13 di:

sabato 18 maggio

sabato 25 maggio

sabato 1° giugno

sabato 15 giugno

sabato 22 giugno

Prenotazioni sul sito www.eventbrite.it

Informazioni: tel. 010 557 66020 - beriopromozione@comune.genova.it

BIBLIOTECA BRUSCHI-SARTORI

Su prenotazione - per un massimo di 20 px - dalle ore 9.30 alle 13.30 di:

giovedì 16 maggio

giovedì 23 maggio

giovedì 30 maggio

giovedì 6 giugno

giovedì 13 giugno

Prenotazioni e informazioni: tel. 010 557 5590 - biblbruschi@comune.genova.it