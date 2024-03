Sbocciano i sakura, è ora di tornare a scuola: l'anno scolastico giapponese raccontato dai manga

L’Associazione DEAI, nell’ambito del progetto “Manga per scoprire il Giappone”, Vi invita a La Feltrinelli di Genova, per scoprire questo mondo affascinante in una serie di incontri patrocinati dal Consolato generale del Giappone. Nel paese del Sol Levante, sia l’anno scolastico che quello lavorativo iniziano ad aprile e finiscono a marzo. È questa la stagione degli “Arrivederci “e dei “Piacere di conoscerti” ed è accompagnata dalla fioritura del ciliegio, il nobile SAKURA.

I ciliegi in fiore sono simbolo di speranza con un velo di tristezza. I petali volteggiano nella brezza e fanno sognare il futuro. Scopriamo insieme la suggestione di questi momenti e di sentimenti indimenticabili nei manga. La vita scolastica giapponese è molto diversa da quella italiana. I ragazzi indossano la divisa e hanno un forte senso di appartenenza e di rispetto per la collettività. Collaborano attivamente alla gestione scolastica, distribuiscono i pasti che consumano insieme e riordinano e puliscono le aule. Dopo le lezioni si dedicano ad ulteriori attività, fanno sport, musica e teatro, imparano le regole sociali e trovano amicizia e a volte anche l’amore.

Per questo tante belle storie di manga hanno come sfondo la vita nella scuola. Non mancate all’incontro di sabato 16 marzo alle ore 16:30 presso la Feltrinelli.

L’incontro del 13 aprile è invece dedicato al grande fumettista Akira Toriyama, il maestro che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del manga e che ci ha lasciato pochi giorni fa. Speravamo che potesse continuare a stupirci con le sue idee innovative e i disegni geniali. Lo onoreremo ricordando i suoi grandi capolavori.

“DEAI” in giapponese significa “INCONTRO”

DEAI - Associazione culturale é stata fondata da Megumi Akanuma, Ambasciatrice di Genova nel Mondo e i suoi amici amanti del Giappone, per proporre tante occasioni di "incontro" in ambito culturale, artistico e sociale per accrescere la collaborazione tra i due Paesi e promuovere la nostra bella Città.

Email: associazionedeai@gmail.com

https://www.facebook.com/photo?fbid=1108550630546680&set=a.739635144104899

https://www.pegli.com/deai/deai-e-feltrinelli-16-marzo-2024/

https://www.lafeltrinelli.it/eventi/a1g68000003hGmkAAE/genova/ms-genova