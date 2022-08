Escursione serale a Savignone: "appuntamento al buio" con natura e storia

Un itinerario serale guidato che attraversa un mondo inaspettato, fatto di storie, magie e stelle.

Percorso escursionistico serale ad anello.

Presentazione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Le rovine del Castello di Savignone hanno creato un ponte tra fantasia e realtà. Nulla a che vedere con “Il ritorno del re”, non è la Terra di Mezzo, non è il regno di Gondor, bensì si cammina nella terra dei Fieschi, in Alta Valle Scrivia, per scoprire a ritmi lenti un castello perfettamente integrato con la natura.

Il torrione semicircolare e il bastione sorgono da ottocento anni su una rupe in bilico sul vuoto, un precipizio di 150 metri. In posizione privilegiata, il Castello dei Fieschi si erge ancora oggi su uno sperone di conglomerato che sarebbe piaciuto anche allo scrittore britannico J.R.R. Tolkien, artefice de “Il Signore degli Anelli”, pietra miliare del genere fantasy. Dopo la visita al mastio, proseguendo verso l’alto resta evidente come la roccaforte sia parte integrante della roccia madre. Agli spiriti avventurosi piacerà la seconda parte del percorso, sul crinale che sovrasta impervi costoni di conglomerato che precipitano per decine di metri. Lungo uno dei lati più severi e appartati del Parco regionale dell’Antola, si possono scorgere le creature più mostruose e crudeli di Mordor, gli elfi coraggiosi guidati da Legolas, i gondoriani condotti da Aragorn, i Rohirrim comandati dal grande Re Theoden, Gandalf il grigio e tutti gli altri personaggi della Compagnia dell’anello.

A cavallo delle valli Scrivia e Seminella, continua la ricerca del potente anello creato da Sauron. Una volta giunti, al calar delle tenebre, presso la cappelletta del Monte Pianetto, coricati sul prato si potrà osservare la volta celeste stellata. Dalla cima del Pianetto il rientro a Savignone sarà breve ma emozionante grazie alla passeggiata notturna nel bosco. Una delle esperienze più suggestive che si possono intraprendere è proprio quella di passeggiare nel buio serale, tra boschi e sentieri, per scoprire le voci della notte. Camminando al buio tutti i sensi si amplificano, poiché di notte cambia completamente la dimensione di ciò che ci circonda; anche un ambiente familiare apparirà del tutto nuovo, sconosciuto e misterioso.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (Gae), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Sabato 6 agosto

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale, ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 18 a Savignone.

Impostare sul Navigatore: Piazza della Chiesa, 9, 16010 Savignone GE

Link google maps: https://maps.app.goo.gl/JYSiK3xV8UZ7xXVx5

Rientro alle auto previsto per le 22:00 circa. A fine escursione “terzo tempo” per un momento conviviale

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.