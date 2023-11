Il Premio SaturARTE 2023 proclama i vincitori della 28ma edizione.

Il concorso d’arte contemporanea si conferma come uno dei più autorevoli e longevi del territorio italiano. Sul podio Italia, Norvegia e Cina.

Sabato 2 dicembre 2023, presso Palazzo Stella, verranno annunciati ufficialmente i vincitori di SaturARTE 2023 – 28° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli.

SaturARTE raggiunge il traguardo dei ventotto anni, anticipando di qualche mese le celebrazioni per il trentennale di SATURA. Il Concorso dimostra, così, di essere rimasto nel tempo un punto di riferimento per l’arte contemporanea, offrendo una narrazione sempre aggiornata su protagonisti, temi, materiali, tecniche, linguaggi e proseguendo una ricerca coerente e approfondita sulle possibilità delle molteplici direttive dell'arte visiva.

Se è diventato uno dei concorsi più longevi d'Italia, lo deve alla sua continuità, non nella permanenza di forme e di principi, ma al contrario nel loro sviluppo: si è rinnovato, mantenendo fede alla ricerca di qualità e all’affermazione convinta del valore del pluralismo espressivo. “Nel 1995 – dichiara il direttore artistico Mario Napoli - abbiamo avviato il progetto di SaturARTE con l’idea di avviare un'indagine tra le proposte artistiche nazionali, valorizzarle e prestare attenzione all’evoluzione del mondo dell’arte. Ancora non sapevamo che questo concorso sarebbe stato riconosciuto per la sua capacità di dare l’occasione ai talenti dell’arte, più o meno giovani, di emergere tanto da essere insignito tre volte della Medaglia del Presidente della Repubblica”.

L’arte, essendo una questione universale, è in grado di mettere in relazione e far dialogare culture distanti, ne è esempio concreto l’edizione di quest’anno in cui il Primo Premio della Pittura è stato assegnato all’italiana Lorena Totolo, mentre quello della Fotografia alla norvegese Maria Nemeth.

L’apertura internazionale, inaugurata nel 2021, non ha rappresentato soltanto un cambiamento, ma la risposta all’esigenza di esplorare un contemporaneo ramificato in una società sempre più globale. Oggi SaturARTE continua a raccontare la realtà in presa diretta, osservandola da quella prospettiva unica che solo la contemporaneità dell'arte può offrire. La sua ricognizione costante, con un occhio sempre attento alla novità e al talento, valorizza gli artisti - emergenti e affermati - mettendone in luce il valore.

Tutti i protagonisti del concorso, nel corso degli anni, hanno contribuito a tracciare il profilo dello stato dell’arte, creando una panoramica articolata in cui tutte le opere sono - citando l’architetto Ernesto Nathan Rogers - “esperienze che portano a forme più complesse e conducono il rapporto tra le parti a più dense implicazioni”. Qualsiasi produzione della cultura del presente, infatti, è imprescindibilmente legata a fattori storici, sociali e antropologici, e, come tale, parla all’osservatore, facendogli assumere il punto di vista dell’altro senza necessariamente condividerlo, ponendogli delle domande oppure facendogli percepire quel nucleo di verità a cui l’uomo tanto aspira. Questo è il potere dell’arte, questo il privilegio che cerchiamo di divulgare con SaturARTE.

La GIURIA di SaturARTE 2023

Antonio D’Argento critico d’arte, Margherita Fossa esperta di diritto d’arte, Simona Lillo addetto stampa, Milena Mallamaci architetto, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta Napoli designer, Mario Napoli presidente SATURA, Mario Pepe critico d’arte, Andrea Rossetti critico d’arte, Silvio Seghi critico d’arte, Carla Viazzi giornalista.

ARTISTI VINCITORI

Primo Premio Pittura Lorena Totolo, Primo Premio Fotografia Maria Nemeth, Secondo Premio Pittura Enzo Forgione, Secondo Premio Fotografia Cristina MARIS, Terzo Premio Pittura Antonio Cavotta, Terzo Premio Fotografia Yiyi Wang, Premio della Critica Stefano Borroni, Premio della Critica Bruno Larini, Premio della Critica Massimo Turlinelli, Premio della Giuria Branciforte, Premio della Giuria Paolo Grande, Premio della Giuria IM&DA, Premio della Stampa Emilio Marrazzo, Premio della Stampa Danilo Stefani, Premio della Grafica Massimo Gilardi, Premio della Grafica Danila Malatesta, Premio della Tecnica Franco Dallegri, Premio della Tecnica Miriana Pino, Premio della Tecnica Irene Rovani, Premio della Tecnica Claudio Verganti, Premio Ricerca e Innovazione Gian Paolo Cremonesini, Premio Ricerca e Innovazione Massimo Curti - MAC, Premio Ricerca Figurativa BonMa, Premio Ricerca Figurativa Dogman, Premio Ricerca Figurativa Maria Chiara Pruna, Premio Ricerca Figurativa Ali Reza Sadvandi, Premio Ricerca Informale Lorenzo Basile, Premio Ricerca Informale Maurizio Forno, Premio Ricerca Informale Silvana Garavello, Premio Ricerca Informale Roberta Staccioli, Premio alla Carriera Giambattista Colucci, Premio alla Carriera Egidio Colombo – Egicol, Premio Giovani Giulia Abrassi, Premio Giovani Beatrice Vigorita, Menzione Speciale del Presidente Pierpaolo Bertocchi, Premio SATURA Enza Bruscolini, Premio SATURA Massimo Calamo, Premio SATURA Ornella De Rosa - DRO, Premio SATURA Claudio Elli, Premio SATURA Ida Fattori, Premio SATURA Luisella Grondona, Premio SATURA Massimo Lupidi.

ARTISTI SEGNALATI

Sheryl Mayens Atieno, Carlo Fabrizio Baiardi, Giorgio Basfi, Aldo Basili, Francesca Bonfatti – Gelidelune, Cristina Brivonese, Silvana Bruzzone, Roberto Buccilli, Anna Maria Caravella, Diana Casmiro, Oretta Cassisi, Gennaro Ceglia, Ashley Chuah, Alessandro Colucci, Marina Comerio, Dario Corsini, Paola D’Antuono, DANIELECHIARIART, Margareta David, Angela De Biase, Claudio Detto, Valentina Di Vita, Ruth Difresco, Liliana Fossati, Maria Gambacorta, Claudia Gota, Josef Haring, Marko Kavalli, Lorena Lavezzo, Giulia Licata, Giovanni Ligorio, Natalia Loddo, LuDaleoArt, Katy Maleki, Cristina Mantisi, Aurora Martin, Guglielmo Mazzia, Anna Marie Mighailidou, Mauro Molinari, Enrico Mortola, Fulvia Negro, Cecilia Osuna, Maria Fausta Pansera, Leonardo Panusa – FANK, Linda Paoli, Barbara Pellizzari, Elena Pogodaeva, Anna Prestigiacomo, Antonino Puliafico, Mariella Relini, Paola Reoli, Lilly Russo, Elena Schellino – BluBody, Umberto Signa, Antonio Spitaletta, Sabrina Toppino, Anna Tozzi - ATÒ, TÜZÜN, Diyan Yan, Zihe Zhao.