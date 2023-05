A Satura Palazzo Stella il design incontra l'arte

Dal 24 al 28 maggio 2023 SATURA Palazzo Stella apre le sue porte alla 4^ edizione della BeDesign Week di Genova, portando con sé tutta l’energia di una creatività contemporanea declinata attraverso una molteplicità di linguaggi. L’energia, tema centrale della Design Week, è il motore di SATURA, spazio multidisciplinare in cui i linguaggi culturali contemporanei si incontrano e dialogano strettamente tra loro.

Condividendo il pensiero del noto artista e designer Bruno Munari secondo cui “non ci deve essere un'arte staccata dalla vita: cose belle da guardare e cose brutte da usare”, a SATURA opere pittoriche, sculture e installazioni si accostano al design creando un’atmosfera immersiva e totalizzante che trasmetterà al pubblico una scossa emotiva e creativa travolgente.

In occasione dell’evento, verranno presentate la mostra “Paesi”, in ricordo dell’architetto e designer Maurizio Duranti - nelle cui opere l’immagine dei paesi viene decostruita e ricostruita, lasciandoli sospesi nella loro complessità esistenziale, esaltati dal binomio di colori bianco-rosso – e la personale “Visioni sospese” di Claudio Pastorino, la cui figurazione d'estrazione finemente concettuale utilizza gli elementi portanti della messa in visione per sottendere un significato enigmatico delle immagini.

Si prosegue poi con le ricerche tecniche e formali di Antonella Stellini e Daniela Ghione. La prima rivela la propria potenza espressiva mediante sculture in cui si fondono nuovi materiali e riuso, la seconda, invece, assembla elementi floreali eternandoli in un gioco cromatico tra natura e artificio.

Si termina con una selezione di opere dedicata ad alcuni tra i grandi nomi dell’arte contemporanea, spaziando da maestri come Giacomo Balla, Agostino Bonalumi, Marc Chagall, Roberto Crippa, Bengt Lindström, Georges Mathieu, Joan Miró, Vinicio Momoli, Pablo Picasso ed Emilio Scanavino, fino agli artisti mid-career che si stanno imponendo oggi, come Horst Beyer, Leopoldo Bon, Pierluigi Cattaneo, Maria Paola Chiarlone, Maurizio Forno, Stefano Grondona, Carlo Merello, Peter Nussbaum, Paola Pastura e Nevio Zanardi.

Sabato 27 maggio 2023, con apertura dalle ore 16:00, si svolgerà la consueta inaugurazione delle mostre, che riconfermano SATURA come il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all’arte contemporanea in Liguria.