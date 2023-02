Satura 1994-2023: quando la cultura diventa storia

Sabato 18 febbraio 2023, con apertura dalle ore 1, nella splendida cornice di Palazzo Stella, SATURA festeggia ventinove anni di attività: un traguardo importante che sancisce l’impegno e la passione che si celano dietro il suo crescente exploit.

SATURA, fondata nel 1994 da Mario Napoli e un gruppo di intellettuali, artisti e amici, nasce come polo di promozione e diffusione delle arti nel cuore del centro storico genovese. Negli anni è diventata punto di riferimento e luogo d’incontro dei linguaggi culturali del presente, grazie al contributo di coloro che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto allora inedito nella città. 6.792: sono gli Artisti, Fotografi, Musicisti, Letterati, Filosofi, Collaboratori, donne e uomini di spettacolo e della cultura che nel corso degli anni hanno partecipato alla crescita di questa importante realtà. Questi i numeri della sua produzione: 640.000 visitatori, 850 mostre d’arte visiva (pittura, fotografia, disegno, installazioni, video), 118 concerti musicali, 423 presentazioni di libri, 120 conferenze e 85 spettacoli teatrali.

SATURA è un’istituzione no profit iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e oggi può essere considerata il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all’arte contemporanea in Liguria: uno spazio multidisciplinare, dedicato all’arte e al design d’autore con incursioni nel teatro, nella letteratura e nella poesia contemporanea. Dal lontano 19 febbraio 1994, giorno della sua fondazione, SATURA, conta oltre 3.000 iscritti che si sono impegnati nel progetto comune di un rilancio culturale della città, portando i cittadini a riappropriarsi del territorio, della storia e del suo patrimonio artistico.

Il suo successo è dovuto all’atteggiamento propositivo e propulsivo che la caratterizza. Come dichiara Mario Napoli “Siamo giunti al nostro ventinovesimo anno di attività e siamo convinti di continuare la strada intrapresa al momento della nostra fondazione: fare di SATURA un luogo multidisciplinare e interattivo, dove l’arte è protagonista.” Proprio per sottolineare l’impegno a sostegno dell’arte e della cultura, SATURA festeggia questa ricorrenza presentando il progetto curatoriale, “Osservatorio NIT”, che vuole premiare il merito e l’eccellenza, promuovendo i talenti dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

SATURA ha sempre dimostrato di saper riconoscere in anticipo il valore degli artisti in crescita, che poi si sono affermati a livello professionale. Per questa sua capacità di captare le potenzialità artistiche e le nuove tendenze, è stato costituito un board curatoriale, che si avvarrà di collaborazioni internazionali, preposto a individuare gli autori a cui dare visibilità: Pierpaolo Bertocchi, Horst Beyer, Leopoldo Bon, Pierluigi Cattaneo, Maurizio Forno, Carlo Moggia, Angelo Muriotto, Silvia Ottobrini, Gualtiero Redivo.

Accordandosi all’attuale riscoperta della pittura figurativa, si affiancherà poi l’esposizione “Seguendo la realtà”, dedicata a proporre e mettere in evidenza le proposte più interessanti nell’ambito della figurazione contemporanea con le opere di Carmine Antonucci, Lucio Barlassina, Gabriele Casarosa, Crispolto e Gianfranco Gentile. La mostra si pone il fine di valorizzare le testimonianze artistiche di cinque pittori meritevoli, che si stanno facendo notare per poetica e qualità tecnica, indagando il modo in cui l’attuale linguaggio figurativo si relaziona con la realtà o esplora la complessa dimensione psichica e immaginaria. Si prosegue poi con “A tutta foto” – serie dedicata al mezzo fotografico in ogni sua declinazione – con cui si intende creare un format di rilievo per l’educazione all’immagine e la valorizzazione del patrimonio fotografico in termini di ricerca, studio e di creazione di contenuti. Protagonisti di questo primo appuntamento: Roberto Antelo, Beppe Castellani, Enrico De Santis, Massimo Motta, Alessia Recupero, Manuela Rossin, Alessandra Vinotto.

Infine, a testimonianza della vivacità del mondo artistico che si muove intorno a SATURA, si inaugurerà per l’occasione un nuovo progetto espositivo “L’angolo del collezionista” con cui si avvia un dialogo con il mondo del collezionismo privato, come contenitore di idee e proposte. Attraverso le opere che i collezionisti metteranno in mostra sarà possibile osservare, da una prospettiva privilegiata, un mondo poco visibile, ma che rappresenta l’interlocutore fondamentale del dibattito culturale contribuendo allo sviluppo e all’arricchimento del patrimonio artistico. In mostra le opere di Remo Brindisi, Piergiorgio Colombara, Claudio Costa, Stefano Grondona, Georges Mathieu, Vinicio Momoli, Emilio Scanavino.

A partire dalle ore 17:00, sarà possibile una visita guidata del Palazzo Stella alla scoperta della sua storia e degli artisti protagonisti di questo evento.

Le mostre resteranno aperte fino al 4 marzo 2023

da martedì a venerdì 9:30-13:00 / 15:00-19:00, il sabato 15:00-19:00