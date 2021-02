Sarvèga Val Varenna: escursione alla scoperta della valle genovese

Sabato 27 febbraio alle 9 si terrà un'escursione alla scoperta della val Varenna, alle spalle di Pegli, con la guida ambientale escursionistica Davide Costa. Si tratta senza dubbio della valle genovese meno conosciuta e più "sarvèga" che in genovese significa selvaggia. Durante l'escursione si potranno scoprire alcuni angoli nascosti, tra boschi rigogliosi, ruscelli, antichi villaggi e le prime fioriture primaverili.

Dalla frazione di Camposilvano si salirà ai pianori sommitali del Prou Radà percorrendo il selvaggio vallone del Grillo alla scoperta dei suoi minuscoli insediamenti rurali, dei suoi radi boschetti e del suo paesaggio alpestre.

Raggiunto l'altopiano si svolterà verso levante percorrendo il panoramico crinale che separa la val Varenna dalla val Polcevera e si raggiungerà la rocciosa Rocca Màia con una graziosa cappelletta alla sua base, tra praterie punteggiate dai primi fiori dei crochi. Il percorso proseguirà quindi sugli ampi prati del Monte dei Torbi per scendere all'antico villaggio di valico della Lencisa, posto tappa sulla via che dalla Riviera di Pegli raggiungeva il Basso Piemonte e per tornare a Camposilvano si percorrerà proprio un tratto di questa antica via che risale addirittura alle antiche popolazioni Liguri preromane.

Appuntamento: ore 9 a Pegli presso il piazzale Edoardo Malachina - Molo Archetti (Piazza Calasetta) con le auto, al bordo delle quali partiremo tutti assieme verso Camposilvano dove parcheggeremo e inizieremo l'escursione guidata.

Durata: 4.30 ore circa di camminata, escluse le soste per le spiegazione e il pranzo al sacco, rientro previsto intorno alle 16:30/17:00.

Dislivello e difficoltà: 600 m complessivi circa, difficoltà: Escursionista Medio.

Equipaggiamento consigliato: Scarponi impermeabili (obbligatori) e abbigliamento da escursione a strati con un capo impermeabile.

Costo: 12 euro per l'accompagnamento e le spiegazioni.

Per ulteriori informazioni o per confermare l'iscrizione, scrivere su Whatsapp al numero 3465224718.