La Compagnia del Quarto d’ora accademico porta in scena “Sarto per signora” al Teatro Stradanuova

Si dice che le bugie abbiano le gambe corte, tuttavia c’è chi vuole sfidare la saggezza popolare, a costo di rischiare. Domenica 28 gennaio alle ore 21 al Teatro di Stradanuova, Palazzo Rosso, via Garibaldi 18 (ingresso da vico Boccanegra) la Compagnia del Quarto d’ora accademico porta in scena “Sarto per signora”, una pièce esilarante che, tra personaggi bizzarri, equivoci e tradimenti, catturerà il pubblico per una serata all’insegna del divertimento.

Dopo aver esordito lo scorso anno sul palco del Teatro della Tosse con “Le donne di Aristofane”, regia di Simone Marceddu, la Compagnia torna in scena con una commedia degli equivoci ambientata in una Parigi di fine ‘800, dove Moulineaux, un medico libertino, tesse una trama di rocambolesche menzogne per godere delle sue scappatelle e nello stesso tempo preservare le apparenze di un buon matrimonio borghese. Dove un susseguirsi caotico di innocenti bugie darà adito al più classico dei vaudeville francesi.

La Compagnia del Quarto d’ora accademico nasce ai piedi di un piccolo palco di una Parrocchia genovese ed è composta da ragazzi e ragazze tra i 23 e i 34 anni accomunati dalla passione per il teatro. Un’avventura iniziata per gioco nel 2016 con uno spettacolo finalizzato ad autofinanziare la partecipazione alla GMG, quell’anno a Madrid. Con il tempo la passione è cresciuta e ha progressivamente coinvolto e contagiato anche altri ragazzi e ragazze dentro e fuori la parrocchia, fino alla costituzione di una Compagnia vera e propria, nata ufficialmente nel 2023, che ha trasformato un’idea e un desiderio in un progetto sempre più concreto e di ampio respiro.

“Con questa commedia abbiamo voluto portare in scena uno spettacolo puramente comico, dove protagonisti fossero il sorriso e la leggerezza creata dagli equivoci e dagli scambi di persona. Una comicità senza tempo in grado di portare il buonumore”, spiegano i ragazzi e le ragazze della Compagnia del quarto d'ora accademico.

“Rispetto alla commedia originale - racconta il giovane regista Nicolò Benincà - abbiamo trasformato alcuni personaggi per accentuare la comicità dello spettacolo, renderlo più dinamico, ma anche per esaltare le potenzialità e le doti artistiche di alcuni degli attori. In questo modo ogni personaggio si rende riconoscibile e risulta unico. Creando un vivace affresco di variopinte personalità”.

Biglietti a questo link: https://biglietti.teatrostradanuova.it/eventi/sarto-per-signora-feydeau-quarto-dora-accademico.htm

Trama

Il dottor Moulineaux, rinomato medico dalle inclinazioni libertine e personaggio ciarlatano, fresco di matrimonio, ottiene dall'invadente Bassinet la locazione di un ammezzato da poco lasciato sfitto da una sarta. L'accordo consente la messa in atto del più sublime degli escamotage: la rispettabile dimora di una stimata professionista viene messa al servizio dei capricci e desideri delle dame della Parigi bene, diventando il luogo ideale per continuare l'assidua frequentazione con la desiderata Madane Aubin senza che il marito nutra il benché minimo sospetto. Ad ostacolare il rocambolesco piano una serie di visite inattese che complicheranno una trama dai contorni a tratti surreali.

“Sarto per Signora” di Georges Feydeau, adattamento e regia di Nicolò Benincà.

Con Giulia Allegri, Sara Balladore, Erica Gerbi, Lucia Guerisoli, Letizia Liotta, Gabriele Pandolfi, Fabrizio Platini, Carlotta Schito, Elena Zini.