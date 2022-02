Sapori al Ducale, mostra-mercato di prodotti tipici

Sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle ore 10 alle 20, ritorna in piazza Matteotti il consueto appuntamento mensile di Sapori al Ducale, mostra-mercato che valorizza e promuove i prodotti tipici italiani, vere e proprie eccellenze che identificano il territorio e sono portatrici di valore per l’economia italiana.

"Sapori al Ducale - afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori - è un'iniziativa culturale che vuole stimolare e mantenere viva nella popolazione il desiderio di approfondire la nostra grande tradizione alimentare e culinaria. Questa nuova edizione di febbraio rappresenta una ghiotta occasione per trovare il dono gastronomico da regalare al partner nel giorno di San Valentino o semplicemente per immergersi in una variegata galleria che mette in mostra le eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare in un intreccio di aromi e sapori".

A visitatori e golosi verrà proposto un vero e proprio itinerario del gusto: dalla pasticceria secca piemontese alla liquirizia calabrese, dall’olio extravergine d’oliva ligure alle salse siciliane, dai formaggi delle Vallate Occitane ai salumi umbri al pepe rosa, dai vini piemontesi ai taralli pugliesi lavorati a mano. E poi confetture, frutta e verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare, erbe e spezie, pesto genovese, nocciole prodotti da forno e molto altro ancora.

La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.