Santo-Santa 2024, spettacolare traversata in mtb da Santo Stefano d'Aveto a Santa Margherita

L’Asd Portofino Bike organizza per domenica 12 maggio la seconda edizione della traversata in mountain bike da Santo Stefano d’Aveto a Santa Margherita Ligure, ribattezzata “Santo-Santa”. Il tour partirà alle 8 da Rocca d’Aveto, località del territorio comunale di Santo Stefano d’Aveto, dove il ritrovo dei partecipanti è fissato sin dalle 7:30. L’arrivo a Santa Margherita Ligure è previsto ai giardini Martiri delle Foibe.

Si tratta di un giro non alla portata di tutti ma prevalentemente per bikers esperti, capaci di gestire le proprie forze per godere al massimo dei fantastici percorsi che il tracciato ha da offrire. Il percorso misura circa 80 km di lunghezza, prevalentemente in fuoristrada e con un dislivello positivo di circa 1900 metri. Tempo di percorrenza previsto, circa 10 ore incluse le soste. Lo staff consiglia biciclette biammortizzate, elettriche o muscolari. Durante il tracciato, è previsto un ristoro prima di raggiungere la vetta più alta, per poi scendere a valle e fare la sosta per il pranzo, dove chi parteciperà con Ebike, potrà ricaricare la batteria, oltre alle calorie necessarie per ultimare il percorso.

Per godere a pieno di un’esperienza unica e vivere questa autentica traversata point-to-point, senza pensare a bagagli, trasporti o recupero mezzi, sarà messa a disposizione una navetta con carrello portabici, con due partenze da Rapallo durante la giornata di sabato 11 maggio, per poter raggiungere comodamente Santo Stefano d’Aveto (prenotazione richiesta, disponibilità limitata), dove si cenerà e si trascorrerà comodamente la notte, pronti a partire il mattino successivo dopo una buona colazione.

Possibilità di noleggio Ebike ed attrezzatura per l’evento, presso il negozio Evolve Ev di Rapallo, con consegna direttamente a Santo Stefano d’Aveto. Per chi preferisce organizzare il proprio trasferimento a Santo Stefano D’Aveto in autonomia, l’appuntamento è in loc. Rocca d’Aveto alle ore 7:30, pronti a partire alle ore 8 in punto. Al fine della buona riuscita dell’evento, la partenza non potrà essere posticipata. In caso di imprevisto è messa a disposizione una navetta di recupero in alcuni punti lungo il tracciato.

Per tutti i dettagli della manifestazione e le informazioni relative a iscrizioni, prenotazioni e modalità di partecipazione, visitare il sito portofinobike.com.