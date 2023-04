25 aprile, il programma delle manifestazioni a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure celebra il 78° anniversario della Liberazione con un ricco elenco di celebrazioni e iniziative. Questo il programma:

Ore 8 - Deposizione fiori sulla tomba del Partigiano Berto Solimano e dei Martiri del Turchino nel Cimitero Urbano: deposizione Corona Lapidi Caduti – Chiesa di Nozarego; deposizione fiori sulla lapide di Zanella al Parco del Flauto Magico;

Ore 8:40 - Deposizione fiori sulla tomba del Partigiano Simone Stefani nel Cimitero di San Lorenzo della Costa ed al Cippo commemorativo in località Violara. Deposizione corona al Monumento ai Caduti sempre in frazione San Lorenzo della Costa;

Ore 9:05 - Deposizione corona Lapidi Caduti – Chiesa di San Siro;

Ore 9:20 - Riunione in Piazza Mazzini delle Autorità Civili e Militari, A.N.P.I., Reduci, Associazioni Combattentistiche, Mutilati ed Invalidi, Famiglie dei Caduti, Nastro Azzurro, Banda Cittadina, Scolaresche, Associazioni cittadine e popolazione;

Ore 9:30 - Corteo per deposizione corona al Parco della Rimembranza in via Martiri del Turchino e al Monumento ai Caduti in Corso Marconi;

Ore 10:30 - Santa Messa nella Basilica Arcipresbiterale di S. Margherita a suffragio dei Caduti;

Ore 11:15 - Largo Amendola (in caso maltempo: atrio Palazzo Comunale) – Intervento dello storico Luca Borzani.