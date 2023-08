Santa Margherita, gli eventi in programma ad agosto: tanti ospiti da Sgarbi a Bastianich

L’estate a Santa Margherita Ligure prosegue con appuntamenti di notevole richiamo: spiccano in particolare cinque eventi pronti a catalizzare l’attenzione di residenti e ospiti.

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto, la 23^ edizione di Tigullio a Teatro, con tre spettacoli in programma sempre a Villa Durazzo, a partire dalle 21. Il tema portante, scelto quest’anno dal direttore artistico Pino Petruzzelli e dal Teatro Ipotesi, promotori della rassegna, è “Alberi”.

Giovedì 24 e venerdì 25, tra Villa Durazzo (pomeriggio di giovedì e mattina e pomeriggio di venerdì) e l’anfiteatro Bindi dei giardini a mare (nelle due serate), 7^ edizione del Bioetica Festival, evento a cura dell’Istituto Italiano di Bioetica e del Comune. Il tema trattato quest’anno, tra seminari, tavole rotonde, dibattiti e performances artistiche, sarà “La bellezza: uomo ambiente, animali”. Per l’occasione verrà conferito il premio Bioetica Festival ad Angelo Vescovi, presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Sabato 26 e domenica 27 ecco la 6^ edizione del Festival della Politica, in piazza Caprera, sempre dalle 21, promosso dall’associazione culturale “Isaiah Berlin”, che quest’anno verterà su “Democrazia: pace e guerra”. Ospite d’onore Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato alla Cultura. Prevista la consegna del premio per la saggistica politica “Isaiah Berlin” a Benedetta Craveri, del premio per il giornalismo alla memoria di Giovanni Ansaldo a Giampiero Mughini e del premio musicale “Giorgio Ferraris” a Nazzareno Carusi.

Si conclude mercoledì 30, alle 21:15 in piazza Caprera, l’“Ecofestival, donne & cambiamento”. La chiusura è affidata a Isabella Ferrari e allo spettacolo “Le eroine di Ovidio”. Nel pomeriggio, dalle 18, al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso, incontro su ecosostenibilità e ruolo delle donne.

E il gran finale del mese di agosto, giovedì 31, sarà in musica, grazie al concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe, in programma alle 21:15 all’anfiteatro Bindi.

Per il programma completo e i dettagli di tutti gli eventi in calendario si rimanda al canale Telegram del Comune di Santa Margherita Ligure e alla sezione what’s up eventi in corso del sito livesanta.it.