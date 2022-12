"Chi è Santa Klaus?”: visita del Castello D'Albertis e laboratorio creativo

Nell’ambito della rassegna “Avvento nel mondo”, domenica 4 dicembre alle ore 15 a Castello D’Albertis appuntamento con” Chi è Santa Klaus?”, una nuova attività a tema natalizio dedicata ai bambini a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro.

Scopriremo la storia di Babbo Natale tra leggende e realtà, dalle origini legate ai miti greci, passando per la Turchia di San Nicola, il nord Europa di Santa Klaus e l’Inghilterra, fino ad arrivare ai giorni nostri in America, con il tradizionale Babbo Natale, in un racconto itinerante che porterà i ragazzi tappa dopo tappa, a svelare le sale del museo.

A seguire, un laboratorio creativo per realizzare la propria calza porta doni, come nella tradizione Nord europea, per aspettare la notte di Santa Klaus.

Per chi gradisse gustare una merenda presso il Bistrot del museo, Bonton propone “Il Té di San Nicola” , che comprende anche dolcetti e biscotti vari (€10 ) dalle 15 alle 17, con possibilità di prenotare la box merenda per i bambini.

INFO

Modalità di accesso all’attività: prenotazione entro il giorno precedente telefonando al numero 0102723820 oppure mandando una mail a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it