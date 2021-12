Santa Festival Winter torna con 5 concerti

In occasione delle festività natalizie torna a Santa Margherita Ligure la rassegna musicale "Santa Festival Winter".

A partire dal 23 dicembre fino al 6 gennaio, 5 appuntamenti tra Villa Durazzo, Oratorio San Bernardo e Oratorio Sant'Erasmo per celebrare il Natale e le feste con musica di qualità.

Il Festival è organizzato dall'Associazione genovese Musicamica che da anni è attiva sul territorio per diffondere la cultura musicale.

Direzione artistica di Giovanna Savino, flautista e presidente di Musicamica.

Con il sostegno economico del Comune di Santa Margherita Ligure.

Con la collaborazione di Villa Durazzo.

Ecco il programma degli eventi:

Giovedì 23 dicembre 2021 - “Aspettando il Natale”

Concerto del Duo Cagno composto da Matteo Cagno (flauto) e da Emanuela Cagno (pianoforte).

Musiche tratte dal repertorio celtico e di altri Paesi del Mondo.

Ore 15:30 presso Villa Durazzo, via S. Francesco D'Assisi 3

Martedì 28 dicembre 2021 - “Recital di chitarra”

Concerto di Claudio Patanè con musiche di Villa-Lobos, Albeniz, Barrios e Piazzolla.

Ore 16:30 all’Oratorio di Sant’Erasmo in Piazza S. Erasmo.

Mercoledì 29 dicembre 2021 - “Su un sentiero di rovi”

Recital di pianoforte di Davide Montalenti con musiche di Janacek e Chopin.

Ore 15:30 presso Villa Durazzo, via S. Francesco D'Assisi 3.

Martedì 4 gennaio 2022 - “Concerto per chitarre”

In scena il Duo De Angelis - Federici con musiche di Rossini, Corelli e Mussorgsky.

Ore 15:30 presso Villa Durazzo, via S. Francesco D'Assisi 3.

Giovedì 6 gennaio 2022 - “Concerto per soprano, contralto e organo”

Protagonisti Giulia Filippi (soprano), Camilla Biraga (Contralto) e Dennis Ippolito (Organo) che si esibiranno con musiche di Faurè, Bach, Handel e Pergolesi.

Ore 16:30 presso l’Oratorio San Bernardo in Piazza San Bernardo.

Maggiori dettagli:

Ingresso a offerta libera in favore dell'associazione MusicAmica

Necessaria la prenotazione al numero 3396531632, fino ad esaurimento posti.

Obbligatorio essere muniti di Super Green pass e indossare la mascherina, nel rispetto delle norme anti contagio.