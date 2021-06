Santa Croce: quando il silenzio si fa poesia, escursione notturna

Tra le più suggestive esperienze outdoor c’è sicuramente il trekking notturno: un approccio originale per percepire l’ambiente che ci circonda con sensi diversi.

Ecco qui di seguito le specifiche dell’escursione guidata “Santa Croce: quando il silenzio si fa poesia”. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Il percorso

Presentazione di Enrico Bottino, trekking promoter

La bellezza dei sentieri marittimi della Liguria è nota a tutti, ma d’estate l’approccio può essere assolutamente fuori dagli schemi. Infatti, dopo il crepuscolo c’è un mondo nuovo che si anima sotto il cielo stellato, una realtà parallela tutta da scoprire camminando.

Domenica 20 giugno, quando l’ultimo peschereccio di Camogli salperà dal molo per farvi ritorno solo la mattina successiva, noi saremo al Santuario di Santa Croce (518 m), sopra Pieve Alta, alle porte di Genova, per restare in contemplazione delle acque davanti alla Superba, sopra ad uno scenario unico di luci del Golfo Paradiso. Qui, la notte assumerà forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. In un ambiente surreale sarà possibile attivare l’immaginazione.

L’itinerario ad anello è ideale per una notturna perché breve, con poco dislivello e attraversa paesaggi tipicamente liguri.

Da San Benardo si cammina inizialmente lungo una ripida mulattiera tra pini marittimi, ulivi e macchia mediterranea, fino al panoramico poggio che ospita la Chiesa di Santa Croce. Dopo il tramonto su Genova, dopo aver contemplato il sommo panorama, scenderemo verso Pieve Alta lungo il Sentiero dei “Cinque Misteri Dolorosi”, fino alla Chiesa parrocchiale di San Michele e da li, dopo un caffè, riprenderemo il nostro cammino verso ovest, lungo una stradina pianeggiante e non carrozzabile che ci riporterà a San Benardo.

Testo di Enrico Bottino

Note

L’itinerario vede la partecipazione delle guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE), figure professionale che hanno il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Seguono i dati tecnici e logistici dell'escursione

Tipologia itinerario: percorso escursionistico notturno ad anello

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 18 Giugno oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 18:30, a San Bernardo, paese sopra Bogliasco, presso il piazzale dove finisce la strada (chiesa di San Bernardo). Alleghiamo l’immagine del luogo del ritrovo.

Fine escursione presso le auto previsto per le 23:00 circa.

Cena al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 3:30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

