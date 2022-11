“Santa Baus”, il laboratorio per creare decorazioni natalizie con amici a quattro zampe

L'associazione Archi Pet, che si occupa di interventi assistiti con animali, in collaborazione con il Centro Cinofilo A Naso asd, organizza sabato 3 dicembre dalle 14 alle 18 “Santa Baus”, laboratori cinofili e ludico creativi, durante i quali i partecipanti potranno creare le loro decorazioni natalizie personalizzate in compagnia dei cagnolini delle due associazioni. Le attività sono totalmente gratuite e si terranno nello spazio fronte Basko di via Molassana.

L'evento ha il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio IV Media Val Bisagno.