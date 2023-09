Sant'Eusebio in Festa con gastronomia, intrattenimento e Palio delle Contrade

Sant'Eusebio in festa da venerdì 8 a domenica 10 settembre. La Parrocchia di Sant'Eusebio, con la collaborazione del Municipio IV Media Val Bisagno, organizza il Palio delle Contrade 2023. Venerdì asado per tutti a partire dalle 19:30, quindi alle 21 sfilata di presentazione delle contrade e giochi in campo. Si prosegue sabato dalle 14 con l'apertura degli stand a cura delle associazioni di zona, quindi gara tra le contrade in piazza Sant'Eusebio alle 14:30 e stoccafisso dalle 19:30 in poi (possibilità menù bambini, gradita prenotazione allo 010 8361587 o al 347 1219285). In serata intrattenimento, sfilata e danze.

Domenica a pranzo couscous con zuppetta di pesce (gradita prenotazione al 339 5682423), quindi alle 14:30 in piazza Sant'Eusebio avverranno le sfide itineranti tra le contrade. La giornata si conclude alle 19:30 con le premiazioni.