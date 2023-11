Sant'Agostino della Cella 2023 a Sampierdarena

Quest’anno Sant’Agostino della Cella, evento organizzato e promosso dal gruppo culturale Amici della Cella di San Pier d’Arena in collaborazione con l’associazione storico culturale Sant’Agostino di Cassago Brianza, giunge alla undicesima edizione. Organizzato come sempre nel mese di novembre, ogni anno propone un programma ricco di varie iniziative di carattere culturale volte a far conoscere il complesso ecclesiastico di Santa Maria della Cella ed il suo territorio.

Si comincia sabato 11 novembre alle 15,45 con l’inaugurazione nella sala capitolare della chiesa: ai saluti di benvenuto del parroco don Matteo Firpo e alla presentazione del programma, seguirà un momento musicale a cura del duo Noemi e Roberto (flauto traverso e chitarra) al termine del quale seguirà un buffet.

Lunedì 13 novembre alle ore 15,30, giorno della nascita del Santo di Tagaste, seguirà il giorno dedicato a Sant’Agostino con la proiezione di un interessante docu-film nell’ambito del quale viene tracciato un parallelo tra inquietudine moderna e pensiero agostiniano, abbinando interviste a religiosi, esperti, giornalisti, camminatori e appassionati della figura del Santo.

Venerdì 17 novembre alle 15,30, sempre nella sala capitolare, si parlerà invece di architettura di elementi strutturali che interessano, nello specifico, l’edificio della chiesa della Cella: l’incontro sarà tenuto dal Gruppo Culturale Amici della Cella. Il sabato 18 novembre, alla chiesa, si terrà a partire dalle ore 10 una visita guidata che interesserà l’intero complesso con particolare attenzione alla piccola chiesa di Sant’Agostino.

Anche quest’anno i riflettori saranno infatti puntati su tale edificio medievale, importante non solo perché legata alla tradizione popolare delle origini del nome di San Pier d’Arena (chiesetta di San Pietro), non solo per la tradizione religiosa che la lega alla traslazione delle reliquie di Sant’Agostino ma anche perché rappresenta a Genova un importante testimonianza di antica architettura religiosa.

L’attenzione sarà poi rimarcata nel pomeriggio alle ore 15,30, in sala capitolare, grazie alla conferenza dell’architetto Alessandro Braghieri che illustrerà il progetto, suo e del suo staff, di recupero del chiostro e della chiesetta stessa, frutto di una approfondita indagine conoscitiva del sito.

In conclusione, alle 15,30 di domenica 19 novembre nella chiesa si svolgerà il concerto del coro Aurelio Rossi OdV che nasce nel 1972 sotto la guida del Maestro G.M. Cavaletti, quale Cappella musicale della Parrocchia Basilica N.S. Assunta in Sestri Ponente.

Gli Organizzatori

Mirco Oriati, Rossana Oriati Rizzuto, Massimo Didoni

Programma e Informazioni

e-mail: mirco59mo@gmail.com

tel.: 3406071985, 3497801818.

Per info sui singoli eventi seguiteci sulla pagina

FB: https://www.facebook.com/AmiciDellaCella/