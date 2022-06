I Sanlevigo per la prima volta live a Genova

Dopo il successo del concerto al Largo Venue di Roma del 4 giugno, i Sanlevigo annunciano le prossime date del tour estivo, che toccherà per la prima volta Liguria, Puglia e Calabria. Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi e Mattia Leoni porteranno in tour il loro disco d’esordio, “Un giorno all’alba”: un ricco concept album squisitamente rock, ricco di ballad e riferimenti letterari. La prossima data, il 25 giugno a Genova, inizio alle ore 21.30 al Crazy Bull di Via Degola a Sampierdarena con ingresso libero.



La band romana ha da poco concluso il tour nei club, che li ha portati in 12 club del centro e del nord Italia in soli due mesi: ora si appresta a tradurre la propria attitudine alternative rock, declinandola nei palchi di tutta Italia, a colpi di chitarre distorte e solide batterie, per un sound che, forte dei testi in italiano, ammicca al panorama internazionale.



“Un giorno all’alba”, il disco d’esordio dei Sanlevigo, è un concept-album dedicato alla fine di un amore, alla rabbia, allo sconforto e all’inevitabile rinascita. A unire le canzoni, al di là della radicata attitudine pop-rock e un’attenzione quasi maniacale ai suoni, la teoria delle cinque fasi del lutto di Kubler Ross, considerata la fondatrice della psicotanatologia, secondo cui gli stati emozionali che ogni essere umano attraversa nella perdita sono la negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l’accettazione.



Ascolta il disco su Spotify: https://spoti.fi/3G9pbZA