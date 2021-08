Sangiovanni, star di "Amici", in concerto al Porto Antico

Prezzo non disponibile

Venerdì 3 settembre alle ore 21 all'Arena del Mare del Porto Antico arriva il concerto di Sangiovanni.

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, classe 2003, metterà in scaletta i suoi successi tra cui, ovviamente, il tormentone estivo "Malibu".

Cresciuto in provincia di Vicenza, Sangiovanni si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i primi brani. Ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva "la faccia di un santo".

Ha pubblicato i primi tre singoli "Paranoia", "Non +" e "Guccy Bag" nel corso del 2020 per l'etichetta discografica Sugar, facendosi conoscere con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi" alla fine dello stesso anno. Ha quindi ottenuto l'accesso alla fase serale del programma, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

