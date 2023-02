Al via la 36a edizione di “San Valentino… innamorati a Camogli”

Prezzo non disponibile

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 16 al Ridotto del Teatro Sociale di Camogli verrà inaugurata la 36a edizione di “San Valentino… innamorati a Camogli”. Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici con il Comune di Camogli, Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco, “San Valentino… innamorati a Camogli” è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento con notevoli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore e di Camogli.

Dopo l’illustrazione del programma e del Piatto collezione San Valentino innamorati a Camogli 2023 firmato dall’artista Marino Di Fazio, si terranno le premiazioni degli autori delle 20 poesie selezionate dalla Rassegna Poesie d’amore, con la loro lettura da parte di attori ed interpreti professionisti inframezzate da accompagnamenti musicali del Maestro Dario Bonucelli e e la sua allieva Carola Grassano. Sono attesi i poeti autori delle poese finaliste, in arrivo da varie parti d’Italia.

L’evento, riservato ai media, istituzioni e poeti e ospiti premiati, darà il via alla 36° edizione di “San Valentino … innamorati a Camogli”. Da sabato 4 a domenica 19 febbraio 2023 le venti poesie selezionate saranno pubblicate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, luoghi che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna. Novità di quest’anno è il tributo alla lingua genovese: fra le pervenute relative a questa sezione ne sarà selezionata e pubblicata una. Domenica 5, sabato 11 e domenica 12 febbraio fino alle ore 15:30 presso l’info Point “San Valentino a Camogli” il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze. Alle ore 16:30 gli autori delle tre poesie più votate riceveranno l’esclusivo Piatto collezione San Valentino a Camogli 2023.

Per non perdere il Piatto ricordo 2023 sarà bene prenotare con tempo nei ristoranti aderenti perché si potrà avere esclusivamente il prossimo febbraio con il menù per la coppia dedicato a “San Valentino … innamorati a Camogli”. Elenco dei ristoranti aderenti su www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

A seguire verranno assegnati anche i riconoscimenti annuali dell’ ASCOT Associazione commercianti ed operatori turistici di Camogli: la coppia di San Valentino a Camogli, l’Amico di Camogli e la Targa Peppino Trebiani. Al termine cocktail inaugurale predisposto dall’Istituto Alberghiero Marco Polo, sede coordinata di Camogli.