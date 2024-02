Per San Valentino il concerto "Love Songs" con Eliana Zunino e Giangi Sainato

"Love Songs": due repliche a Genova in occasione di San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, presenta un nuovo appuntamento musicale dedicato all’amore. Si chiama “Love Songs” e vede protagonisti la cantante Eliana Zunino e il chitarrista Giangi Sainato che si esibiranno in un concerto dal sapore romantico per celebrare il giorno di San Valentino.

Il programma musicale sarà incentrato su alcuni dei brani sentimentali più amati e raccontati da grandi autori come Stevie Wonder, Ivano Fossati, The Beatles, Burt Bacharach e altri, e verrà proposto in due repliche.

Ad ospitare l’evento saranno due splendide location genovesi:

Mercoledì 14 febbraio ore 17

Sala da Ballo di Palazzo Reale

Via Balbi 10, Genova

INGRESSO a Palazzo —> €6

Domenica 18 febbraio ore 16

Sala Royale del Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, Genova

INGRESSO A OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica

Per l’erogazione dei ticket di ingresso è necessaria la prenotazione. Scrivere tramite messaggio whatsapp al numero —> 339 6531632

BREVI BIO

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l'obiettivo di divulgare la cultura musicale.

www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell'Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per "LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO". Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo alla rassegna di concerti SANTA FESTIVAL.

Eliana Zunino

Cantante, studiosa della voce artistica e musicoterapeuta. Da anni presente sulla scena musicale nazionale con diverse situazioni musicali. Ha cantato come ospite in numerose rassegne concertistiche ed eventi in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Slovenia, Svizzera) ed ha tuttora intensa attività live. Dal 1998 è la voce dei Myrddin, con cui ha inciso tre album (Ginevra, 2001, Ed.Lyra, Gli Anelli, 2003, Ed.Maccaja, Il Drago, 2005, Ed.Maccaja), e collabora attivamente con l'arpista Katia Zunino. A marzo 2010 ha presentato, insieme a Giangi Sainato, la composizione Enki, alla savonese First MAP Conference, British Museum, Londra. Nel 2011 porta in moltissime città italiane e in un tour nelle università americane (New York University, Stony Brooks University, Saint Joseph's University in Philadelphia) il recital ispirato al libro (di Molteni e Alfonso Amodio) Controsole. Fabrizio de André e Creûza de mä. Nel 2016 escono gli album: “Vie”, con l'arpista Katia Zunino, e “La Musa, l'Angelo, il Duende”, di e con Giorgio Marrapodi.

Giangi Sainato

Chitarrista e compositore, ha all’attivo tre lavori discografici solisti (Waves Journey - 1997, Ed.Step Musique, Giallo Esperanto, 2007, Ed.Maccaja) e il nuovo nato “Duemondi”, le musiche per lo spettacolo “The Blue Room” con Nancy Brilli, insieme all’attore e musicista Andrea Nicolini. Poi partecipazioni per Max Manfredi, Gianpiero Alloisio, Sandro Giacobbe e ha collaborato tra gli altri con Paolo Giordano, Giampaolo Casati, Bob Callero, Dado Sezzi. Ha presentato il suo repertorio solistico all’Acoustic Guitar International Meeting di Sarzana, al Laigueglia Jazz Festival, al British Museum, Londra. Ha appena concluso un tour teatrale con l'attrice Lina Sastri. Collabora attivamente con l'oboista Mario Arcari e ha recentemente ricevuto i complimenti personali dall'Autore per un suo arrangiamento del brano "Europa" (Carlos Santana).