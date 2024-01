San Valentino a Castello D'Albertis, serata romantica con cena a lume di candela

Castello D’Albertis, una cornice da sogno per il vostro San Valentino. La serata di mercoledì 14 febbraio è l’occasione per tutti gli innamorati di prendersi del tempo per la propria coppia, per regalarsi e regalare al proprio partner una pausa di dolcezza e romanticismo.

Il suggestivo sito di Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo, dimora storica neogotica nel cuore della città di Genova, accoglierà gli innamorati con una speciale visita accompagnata impreziosita da aneddoti e racconti sulla vita avventurosa del Capitano Enrico Alberto d’Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco. Dai suoi numerosi viaggi per mare e per terra, egli ha racchiuso il proprio mondo in una cornice romantica, tra “camere delle meraviglie” e suggestioni esotiche, come testimonianza del fascino di mondi lontani. Si parlerà anche di amore e incontri straordinari, come quello con Lady Margaret Brooke, regina del Sarawak, meglio conosciuta con l’epiteto La Perla di Labuan grazie al romanzo Sandokan di Emilio Salgari.

La visita, a cura gli operatori culturali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, permetterà anche di godere della vista dalle terrazze panoramiche del castello, per uno sguardo emozionante sulla città e il porto.

Seguirà l’accompagnamento ai tavoli dove è prevista la cena a lume di candela servita e pensata da Bonton Catering.

La cena comprende seguenti portate:

Entrée – “finta” ciliegia ripiena... a sorpresa

Antipasto – Giardino d’amore: tartelletta salata ripiena di caprino, ceviche di verdure di stagione, erbe e fiori

Primo – paccheri ripieni di gamberi e salsa al pistacchio

Dolce – Piramide della passione: parfait al passion fruit, lamponi, salsa al cioccolato fondente e zenzero

Bevande incluse

Informazioni:

Posti auto limitati e solo su prenotazione al costo di €10,00

Orari: mercoledì 14 febbraio 2024, dalle 19.30 alle 23.00

È necessaria la prenotazione entro domenica 11 Febbraio 2024 ai seguenti contatti:

telefono: 0108681470 – 0105578280

e-mail info@bontoncatering.com - biglietteriadalbertis@comune.genova.it