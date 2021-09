Doppio concerto jazz in piazza San Matteo

Tornano i concerti di 'Time Out', la rassegna musicale che Civ Casana porta in alcune delle location più suggestive del centro storico. Due gli appuntamenti, entrambi all'insegna del jazz, previsti sul sagrato di piazza San Matteo: venerdì 17 settembre dalle 19 alle 21 il concerto del Ges Trio e venerdì 24, con identico orario, quello dei Carujazz.

I concerti sono gratuiti e pensati per accompagnare, nel rispetto delle misure di distanziamento ancora in vigore, l'aperitivo consumato ai dehors dei locali della piazza, che partecipano all'organizzazione in collaborazione con Assoartisti ed il patrocinio di Confesercenti. Si ringrazia l'abate Don Carlo Parodi e la famiglia Doria per la concessione del sagrato.

Con le sue atmosfere jazz e fusion, il Ges Trio è una formazione emergente nel panorama musicale genovese. Poco più che ventenni i tre componenti: il chitarrista Giovanni Pittaluga, allievo di Marco Tindiglia, il batterista Emanuele Salvati ed il bassista Davide Scatassi, entrambi studenti del Conservatorio Niccolò Paganini. In virtù delle diverse influenze musicali che hanno contraddistinto i rispettivi percorsi artistici, il gruppo propone un repertorio che spazia dai pezzi originali di Pittaluga alle reinterpretazioni di standard jazz e brani soul.

I Carujazz nascono a loro volta nel cuore pulsante della città vecchia, tra quei caruggi che ispirano il loro stesso nome, dall'incontro di quattro musicisti di diversa provenienza geografica e background musicale. La formazione attesa in piazza San Matteo sarà composta da Andrea Di Bella al basso elettrico, Emiliano Matera alla batteria e Francesco Negri al piano, e dal nuovo frontman Stefano Bergamaschi che, proprio quest'anno, ha raccolto il testimone da Laura Torterolo.

