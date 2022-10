San Martino in festa con bancarelle, musica e street food

Il Civ di San Martino di Albaro torna a far parlare di sé: dopo il torpore dell’estate, infatti, venerdì 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 23 c.a., i commercianti della zona invitano tutti al WELCOME BACK PARTY. In tale occasione, i consorziati biancorossi intratterranno i numerosi partecipanti con giochi, spettacoli musicali, bancarelle e street food. I più gourmet potranno deliziare i loro palati con acciughe al cartoccio, brasilian sushi, salamelle piacentine, birre artigianali e vini di ogni sorta.

Il clou dell’evento è atteso alle ore 20.30 in Piazza Remondini con il concerto dei DassiStassy, formazione capitanata da Diego Bertone, party band che garantirà ai presenti un paio d’ore di musica ad alta energia e tutta da ballare!