San Giovanni, passeggiata interculturale Migrantour sulle tradizioni di una festività

Venerdì 23 giugno alle ore 16.00 si terrà la passeggiata dedicata al patrono di Genova, San Giovanni: un culto migrante. Fuochi, musiche, danze, bagni e prove rischiose caratterizzano le festività che, dall’Europa al continente americano, segnano le giornate dedicate ad omaggiare San Giovanni Battista, fin da quando nei tempi antichi vi era celebrato il solstizio di estate.

Una festa molto sentita in alcune città della Spagna e del Portogallo, con rituali che richiamano il sovrannaturale, di cui la passeggiata rivela le affinità con la città di Genova come punto di partenza di grandi migrazioni. Oggi si mantiene con una forte impronta contadina e afrodiscendente in ambienti rurali delle Americhe e riunisce numerosi devoti ad un popolo festante, spesso danzando al ritmo di tamburi in colorite processioni in cui le donne hanno un ruolo centrale, sfoggiando prodotti della Terra e costumi sgargianti. Il percorso nelle vie del Centro Storico, tenuto dal personale di Solidarietà e Lavoro, sarà occasione di scoperta delle singolari pratiche che traggono origine in diversi angoli del mondo.

Le passeggiate Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono esperienze nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, un itinerario urbano per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con diverse culture e tradizioni accompagnati da cittadini di origine straniera.

INFO

Punto di partenza: Uscita Metro P. Principe, Fanti d’Italia.

Prenotazione entro le 12 del giorno precedente telefonando al numero 0105578280 oppure scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costo della passeggiata 10 €