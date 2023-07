San Cosimo di Struppa: torna la Festa patronale della Madonna del Carmine, tra religione, enogastronomia e musica

come da programma

Quando Dal 06/07/2023 al 09/07/2023 come da programma

Dal 6 al 9 luglio nella frazione collinare di San Cosimo di Struppa torna l'appuntamento con la festa patronale in onore di N.S. del Carmine, con un nutrito programma, tra celebrazioni religiose e momenti profani, tra convivialità, enogastronomia, musica e teatro e lotteria.

Una festa che si rinnova da oltre quarant’anni e che vede stringersi attorno all’antica chiesa una piccola comunità di volontari che con tenacia vuole perpetuare memorie e tradizioni, impegnando generazioni diverse, che si incontrano e lavorano insieme in armonia e allegria, stringendosi attorno all’amato parroco, Don Isidoro.

Il programma delle serate

Giovedì 6 ore 21: commedia in 3 atti in dialetto genovese “… Ma poi m’addescio”, con la compagnia teatrale “SAD”. Ingresso libero.

Dalle ore ….stand focaccia al formaggio tipo Recco e cuculli

Venerdì 7 ore 21 Musica dal vivo, un “viaggio” tra gli anni ‘70 e ‘80 con Arianna… e …

Sabato 8 ore 21: 38° edizione del “Minifestival “, gara canora per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Domenica 9: Solennità patronale Madonna del Carmine: sante messe, vepri e processione, per affidarsi con fiducia e rinnovata fede alla Madonna. In dettaglio:

-ore 8:00 S. Messa

-ore 10:00 Messa Solenne e festa degli anniversari di matrimonio.

-ore 20:30 Vestri e Processione mariana con la “Cassa” della Madonna del Carmine e gli artistici crocifissi.

Lunedì 11 ore 20:30 S. Messa per i defunti

Dal venerdì alla domenica: bar, stand gastronomici ( ravioli al sugo, pappardelle al pesto, carne alla brace, dolce ), focaccette e focaccia la formaggio tipo Recco. Il ricavato delle serate è destinato a supportare le attività parrocchiali e gli urgenti lavori di ripristino del campetto.

Per informazioni:

Rettoria S. Cosimo di Struppa

tel. 010804225