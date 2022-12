“Un racconto di quartiere” a Sampierdarena, per la costruzione di territori inclusivi e solidali

Venerdì 16 dicembre 2022 Sampierdarena sarà protagonista dell’evento “Un racconto di quartiere”, evento conclusivo del progetto inCOPI (in Centro Ovest Peer Inclusive) per la costruzione di società inclusive e solidali.

InCOPI è un progetto sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Territori Inclusivi, coordinato dalla Cooperativa Sociale Il Biscione e reso possibile dalla rete territoriale di partner, pubblici e privati (Municipio II Centro Ovest, Centro Civico Buranello, Biblioteca Civica Gallino, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, Arci Solidarietà, S.A.B.A. Cooperativa, Villa Perla), che da anni lavora sul territorio per la promozione di iniziative sociali e solidali. Il progetto si è focalizzato sul coinvolgimento di operatori peer, abitanti del quartiere che, attraverso la scoperta dei servizi presenti sul territorio, danno vita a nuove opportunità e momenti di protagonismo per la cittadinanza.

La giornata di venerdì 16 dicembre sarà una sintesi di tutte le azioni progettate e portate avanti in questa annualità dal progetto inCOPI e l’occasione per dare voce agli operatori peer: un modo per trovarsi assieme agli abitanti del quartiere, far conoscere e raccontare le opportunità del territorio stesso.

Diverse le sedi interessate dall’evento: si parte dalle 15.00 in Via Bruno Ghiglione 14R con l’inaugurazione di Pop Sart, Sartoria Sociale. Un luogo in cui imbastire idee e ricucire pensieri, dove si terranno corsi, laboratori e coworking di sartoria per adulti e bambini. A pochi metri di distanza, presso lo Spazio Sociale In Farmacia, sito in Via Ghiglione 4R, sempre a partire dalle 15.00 si tiene un laboratorio di Lingua Italiana dei Segni.

Alla stessa ora, presso il Centro Civico Buranello (Via Nicolò Daste 8A), nella Biblioteca Civica Gallino, viene presentato un laboratorio di Letture dal Mondo per la promozione dello Scaffale Multilingue. A seguire, dalle 16.30, la Lotteria Ciclofficina che mette in palio biciclette rimesse a nuovo dai volontari della Ciclofficina Sampierdarena: per partecipare è sufficiente donare generi di prima necessità che saranno devoluti all’organizzazione Music for Peace.

A partire dalle 17.00 nella Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova (Piazza Gustavo Modena) gli operatori peer coinvolti dal progetto raccontano il progetto inCOPI. Nella stessa sala verranno proiettati i video Sampierdarena in LIS e Sampierdarena. Ritratto Coreografico di Quartiere. Per concludere, dalle 18.30 aperitivo e auguri di buone feste nel foyer del Teatro.