"San Pier d’Arena nel cuore": i sampierdarenesi si raccontano nel venerdì di A Compagna

Per la rassegna "I Venerdì a Paxo da Compagna", il 14 gennaio 2022 alle ore 17 a Palazzo Ducale l'associazione A Compagna presenta il libro - scritto da autori vari - "San Pier d'Arena nel cuore".

Nella pubblicazione sono gli stessi sampierdarenesi che si raccontano, un viaggio nel passato e nel presente del quartiere.

La presentazione sarà tenuta dai curatori del volume con la collaborazione di Francesco Pittaluga, responsabile de "I Venerdì da Compagna", e Isabella Descalzo.

L’ingresso è libero ma per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il super green pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 30, numero che non può essere superato. Per questo è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org entro la mezzanotte del mercoledì precedente. Le prenotazioni saranno accettate e confermate fino all’esaurimento dei posti.

Stante le attuali disposizioni, la conferenza si terrà anche in zona arancione.