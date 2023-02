Forum dell'Intercultura a Sampierdarena

Il Municipio Centro Ovest di Genova organizza lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 17 alle ore 19 presso la Sala Blu Biblioteca Civica Gallino c/o Centro Civico Buranello Via Nicolò D'Aste 8/A (anche ingresso in Via Giacomo Buranello 1 Genova) il Forum dell'Intercultura. L’obiettivo del forum è quello di favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutti coloro che vogliono creare opportunità di scambio culturale fra i residenti del territorio.

Per informazioni:

Manuel Aragundi

Consigliere PD Municipio II Centro Ovest - Comune di Genova

Coordinatore Forum dell'Intercultura Municipio II Centro Ovest

e-mail: manuelaragundi0@gmail.com

mobile: +39 342 765 5829