A Sampierdarena la fiera di Gesù Santissimo Salvatore

Domenica 7 maggio 2023 l'assessorato al Commercio del Comune di Genova invita la cittadinanza a partecipare alla Fiera di Gesù Santissimo Salvatore, patrono di Sampierdarena. Saranno presenti 100 banchi di merci varie e dolciumi: per consentirne lo svolgimento, dalle ore 06 alle ore 24, verrà istituto il divieto di circolazione, di sosta e di fermata in via Sampierdarena (tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli), piazza del Monastero e via Giovanetti (tratto tra via Buranello e via Sampierdarena). All'esterno della parrocchia ci sarà la presenza P.A. 'Croce d'Oro' di Sampierdarena.

Rimaniamo in tema religioso: la parrocchia 'Santa Maria della Cella e San Martino' invita la cittadinanza a partecipare alla santa messa solenne (ore 10:30), vespri solenni (ore 16), la tradizionale processione per le vie di quartiere, con la venerata icona del Santissimo Salvatore, accompagnata dalla Confraternita di San Martino con orazione allietata dalla Banda del Circolo Risorgimento e Filarmonica di Sampierdarena. L'associazione Culturale Azzurra invita la cittadinanza a visitare la mostra di arti figurative che si terrà dalle ore 10:30 alle ore 18 in via Giovanetti lato mare. La mostra ha il patrocinio del Municipio II Centro Ovest. Per informazioni contattare il 342 8371693