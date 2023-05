A Sampierdarena l'evento "Che Festival" di Music for Peace

Dal 1 al 11 giugno, Music For Peace invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione “Che Festival”, nella stupenda cornice della sede di Music For Peace, situata Via Balleydier 60 Genova (area elicoidale zona San Benigno). Saranno presenti mercatini di merci varie, street food e dolciumi per la durata della manifestazione e saranno previste attività sportive, laboratori per bambini, musica, danza e spettacoli.

Quest'anno ci sarà “Che Comics” (dal 1 al 11), un'iniziativa che ha varie finalità, una di esse è quella di permettere a molti bambini e ragazzi, che non hanno mai avuto la possibilità di assistere ad un festival simile, finalmente di poterlo fare, infatti all'ingresso non si accede con un pagamento in denaro, ma in generi di prima necessità. Le attività e i laboratori sportivi, artistici e scientifici, sono gratuiti. Tutto questo è reso possibile grazie il grande aiuto di tante persone, artisti, musicisti e atleti che donano la loro presenza e il loro lavoro.

La manifestazione si svolgerà tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 24. Nelle ultime date (10 e 11) ci sarà anche il Lego bricks.