“Un Carnevale per la vita, tutti insieme per Nora”: evento di beneficenza a Sampierdarena

Il 21 febbraio 2023 è la data accade dei festeggiamenti e segna martedì grasso che termina la settimana dei sette giorni grassi di carnevale, durante la quale hanno luogo molte celebri sfilate.

Si invita, quindi, a partecipare sabato 11 febbraio 2023 con il ritrovo alle ore 14:30 in Piazza Masnata (in fondo Via Carlo Rolando) all'evento dal titolo: "Un Carnevale per la VITA …. tutti insieme per Nora".

L’evento ha lo scopo di aiutare Nora, la bambina che negli Stati Uniti dovrà ricevere una cura sperimentale che le dia una speranza di vita. L’evento sarà animato dalla presenza della Banda del Circolo Risorgimento e Filarmonica di Sampierdarena diretto dal maestro Matteo Rabolini, uno stand per zucchero filato e alle 18.30 ci sarà l’estrazione della lotteria il cui ricavato sarà donato a Nora. La Festa è promossa da CIV Rolandone e Vie Limitrofe con il patrocinio Municipio II Centro Ovest - Comune di Genova e co-organizzatori: Cooperativa Progetto 80 Sampierdarena ODV, Circolo Risorgimento musicale di Sampierdaena e Salesiani Don Bosco di Sampierdarena.

Si ricorda alla cittadinanza in occasione della Parata promosso CIV il Rolandone e vie limitrofe saranno modificate alla circolazione a partire dalle ore 14:00: Piazza Masnata, Via Carlo Rolando, Via Dattilo, Via Anzani e Via Giovanni Bosco. Sul Posto della Parata in Maschera saranno presenti le Forze dell'Ordine del Distretto 2 di Sampierdarena, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Genova sez. Sampierdarena.