Salvo Di Paola al teatro Stradanuova per l'anteprima del nuovo spettacolo “Lorem Ipsum”

Dopo il successo del primo spettacolo “Grandi Poteri” e dopo essere stato una delle special guest dello spettacolo di Alessandro Cattelan “Salutava Sempre”, l’astro nascente della stand up comedy italiana Salvo Di Paola torna a calcare i palcoscenici italiani con il suo nuovissimo spettacolo “Lorem Ipsum”, venerdì 26 maggio al Teatro Stradanuova di Genova.

Il monologo segue le vicende di un giovane comico alle prese con la ricerca del perfetto equilibrio tra ironia e profondità. Attraverso una serie di aneddoti e storie personali, il protagonista si interroga sulle ragioni per cui alcune battute fanno ridere a crepapelle, mentre altre cadono nel vuoto.



“Non so bene di cosa parli. Penso che parli di pensare. Più nello specifico penso parli di cosa pensi quando parli di cosa pensi. O più semplicemente non parla di niente, penso”. A volte sarcastico e disincantato, altre volte intenso e riflessivo, questo spettacolo di stand-up comedy esplora le mille sfumature dell'umorismo tra divertimento e introspezione. Fra battute fulminanti e improvvisazioni esilaranti, il pubblico è invitato a ridere, ma anche a pensare, in un mix esplosivo di comicità e sagacia. Lo spettacolo è prodotto da The Comedy Club.



Salvo di Paola, classe ’95, palermitano, ha lavorato come macchinista, operatore, aiuto regia, art director e altre parole altisonanti nell’ambito audiovisivo. Co-fondatore dello studio di animazione Basaricò e vincitore in veste di copywriter dell'importante premio "Giovani Leoni" 2023. Dal 2021 racconta le sue storie divertenti in giro per l'Italia conquistando in pochissimo tempo un vasto pubblico online pronto a seguirlo anche dal vivo. Con il successo del suo primo tour “Grandi Poteri”, dimostra sul campo di essere il giovane talento rivelazione della stand-up comedy italiana.