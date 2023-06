“Salviamo il pianeta”, laboratorio gratuito per famiglie del progetto Viceversa: storytelling su arte e ambiente

Da street art, creatività e consapevolezza ambientale nasce il laboratorio “Salviamo il pianeta”. Osserviamo le coloratissime figure ritratte sulle arcate del ponte di Piazza Pallavicini, cosa vogliono raccontarci? Il murales è intitolato “Salviamo il Pianeta” ed useremo quest’opera di street art per ragionare insieme su quanto anche noi possiamo fare per tutelare e migliorare il nostro pianeta. Con l'aiuto delle Storycards raffiguranti i personaggi del murales e tanta fantasia, daremo vita ad una storia collettiva che avrà come protagonista la tutela dell'ambiente. Attraverso questa attività parliamo di arte, ambiente e buone pratiche da mettere in atto tutti i giorni per essere più amici della natura.

Laboratorio condotto per Rete Viceversa dai Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. Il primo appuntamento è mercoledì 28 giugno alle ore 10:00 presso la Biblioteca Civica Cervetto di Certosa. Prenotazione on-line: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeeqPJKavRo9h.../viewform

È possibile prenotare lo stesso laboratorio per le date 12 e 26 luglio, 24 agosto al seguente link: https://www.rete-viceversa.it/index.php?language=it&page_code=Pq20tirm&subpage_code=pq58feSe

Iniziativa promossa da Viceversa. Illuminare e connettere, progetto vincitore del bando ZIP (Zena Innovative People) del Comune di Genova che crea nuove connessioni digitali e fisiche tra i musei cittadini e il patrimonio Outdoor per un'esperienza di visita innovativa e multidisciplinare. Integra innovazione digitale e promozione del patrimonio, nell'ambito del PON METRO 2014-2020, integrato con lo strumento europeo REACT EU. Rete Viceversa ha portato nelle scuole diverse attività gratuite, che ora sono rese disponibili anche ai centri estivi, associazioni e famiglie presso Casa di Quartiere 13D di Certosa, la Biblioteca Civica Cervetto e i Musei di Strada Nuova.

INFO

Appuntamento: Ore 10 presso la Biblioteca Civica Cervetto - Via G. Jory 60

Età consigliata 6 - 13

Durata: 1h30min circa

Prenotazione obbligatoria

Mail: info@rete-viceversa.it

Cell: 320 – 4025006

Per maggiori info: www.rete-viceversa.it