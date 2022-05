"Salotto urbano" con i progetti degli studenti in via Piccone

Venerdì 20 maggio alle 16.30 a Certosa Casa Pandora Margherita Ferro Centro Antiviolenza, Unige Dipartimento Architettura e Design e Municipio Valpolcevera presentano il progetto “Salotto urbano di Via Piccone”.

Lo spazio antistante il civico 13 di via Piccone sarà allestito con i progetti realizzati dalle studentesse e dagli studenti del Laboratorio di Tecnologia del II anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura del Dad e dall’architettrice Valia Galdi.

"Siamo molto orgogliose di questo progetto, grazie alla convenzione stipulata con Unige e alla disponibilità delle/dei docenti, ci ha permesso di portare le tematiche di genere e della violenza sulle donne all’interno di una facoltà non usuale, che ci ha accolte grande interesse e partecipazione" dichiara Paola Campi, Responsabile di Casa Pandora. "Seguire passo passo i progetti che venivano realizzati e condividere impressioni e pensieri con i giovani studenti ci ha confermato quanto sia importante progettare e rigenerare spazi attraverso l’attenzione e l’ascolto di chi li abiterà o li attraverserà. Insomma un progetto importante per Casa Pandora, che vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne della Val Polcevera: "Circondarla di bellezza e renderla accogliente e inclusiva per tutte grazie alle idee delle ragazze e dei ragazzi del Dad e all’impegno del Municipio ci sembra un traguardo di grande valore".

Daniela Filippini e Benedetta Carrosio sono le psicologhe di Casa Pandora che hanno curato gli incontri. "Avere la possibilità di incontrarsi e confrontarsi con studenti e studentesse che stanno percorrendo un percorso formativo che li/le porterà a progettare luoghi e spazi è stato per noi molto interessante perché ci ha permesso di poter trasmettere loro un pensiero sulla tutela delle differenze di genere, coniugando la teoria e la pratica di un centro antiviolenza con le prassi e le metodologie urbanistiche".

Più che positive anche le impressioni dei docenti che hanno accompagnato gli studenti e le studentesse in questo percorso: Andrea Giachetta, Maria Canepa, Linda Buondonno, Francesca Mosca, Jacopo Battistini, Paolo Colantonio. "Siamo molto contenti dell’occasione che le nostre studentesse e i nostri studenti hanno avuto, già al secondo anno, di misurarsi con una commessa reale con importanti finalità sociali. L’incontro con le responsabili e operatrici di Casa Pandora, oltre che una bellissima occasione di collaborazione sul progetto, è stata anche un’opportunità per far conoscere loro una tematica d’importanza cruciale dal punto di vista sociale".

"Le studentesse e gli studenti hanno mostrato particolare entusiasmo nel confrontarsi con il tema e nell’affrontare un progetto partecipato che ha coinvolto operatori esperti e, in qualche modo, gli abitanti del quartiere".

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Genova Municipio Valpolcevera.

La cittadinanza è invitata a partecipare e potrà esprimere le sue preferenze e considerazioni.

In caso di pioggia l’evento sarà realizzato negli spazi del mercato comunale.