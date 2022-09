Salone Nautico Internazionale, alle porte la 62esima edizione

Alle porte la 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, uno degli eventi in assoluto più seguiti nel capoluogo ligure: da giovedì 22 a martedì 27 settembre (orari di apertura 10-18:30), Genova diventa il punto di riferimento per quanto riguarda il mercato internazionale della nautica, e sarà terreno di incontro per espositori, istituzioni e appassionati del settore.

Lo spazio dedicato all'allestimento del Salone Nautico è in continua crescita. Secondo i dati riportati sul sito ufficiale, l'edizione 2022 proporrà oltre 1000 espositori suddivisi in 5 aree tematiche: Yachts & superyachts, Sailing world, Boating discovery, Tech trade e Living the sea. Il Salone si estende su un’ampia superficie espositiva tra terra e mare, con un’area all’aperto composta da 8 banchine e 1 tensostruttura coperta, e un grande padiglione di 2 piani.

Dal 2023 la manifestazione potrà usufruire di uno spazio espositivo completamente rinnovato e funzionale: il progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante di Genova, firmato dall’architetto Renzo Piano, rappresenterà un ulteriore passo in avanti che renderà il Salone Nautico di Genova sempre più centrale a livello europeo e mondiale.

Tra le numerose eccellenze della manifestazione spicca il Design Innovation Award, ovvero il premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica, promuovendo l’immagine dagli espositori attraverso i loro più recenti prodotti.

Il biglietto si può acquistare esclusivamente online al link: https://shop.ilsalonenautico.com

Ingresso intero: 18 euro + 1 di prevendita. L'ingresso è gratuito per i bambini di età compresa da 0 a 12 anni, accompagnati da almeno un adulto. Per l'accompagnatore di una persona disabile è prevista la possibilità di accedere gratuitamente attraverso un apposito titolo ritirato al 'desk'.

L'acquisto del parcheggio, situato in piazzale Kennedy ed adiacente all'area di manifestazione, è previsto solamente a seguito della selezione del biglietto di ingresso.