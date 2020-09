Salone Nautico 2020: "In continuo movimento, come il mare ci insegna"

"In continuo movimento, come il mare ci insegna": è questo lo slogan della 60esima edizione del Salone Nautico di Genova, una cifra tonda che la città si appresta a celebrare dal 1 al 6 ottobre 2020, con un programma rimodulato a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Salone Nautico più grande del Mediterraneo è l’appuntamento più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy e accoglie ogni anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare con oltre 200mila metri quadrati tra terra e acqua a disposizione.

A partire dal 2018, il Salone Nautico di Genova ha sviluppato un nuovo format: un Salone multispecialista, un evento che è contenitore di 4 Saloni, assolutamente complementari e, nello stesso tempo, caratterizzati da una propria identità: non divisione, ma apertura, un’estensione del punto di forza del Nautico di Genova, ovvero quello di un evento trasversale, con profonde verticalità che definiscono un rapporto identitario di 1 a 1 con ogni singolo operatore e visitatore.

L’offerta si articola in un Salone TechTrade dedicato alla componentistica e agli accessori, un Salone della Vela (Sailing World), un Salone del mondo del fuoribordo (Boat Discovery) e un Salone con area Yacht e Superyacht.

Un Salone Nautico che, come il mare, è sempre in movimento per accogliere sempre in modo speciale tutto il mondo della nautica da diporto che si riunisce per sei giorni a Genova.

Tra gli espositori, confermati i principali cantieri, italiani ed esteri, che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno, con alcune novità. Presenti ad oggi nomi di primo piano della nautica mondiale: per le imbarcazioni a motore hanno già assicurato la loro partecipazione Amer Yachts, Arcadia, Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti con la Fsd - Ferretti Security Division, Pardo, Princess, Sanlorenzo, Sunseeker, VanDutch; per la vela, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau, Nautor's Swan, Mylius Yachts, Solaris e Vismara. Una nuova area sarà inoltre dedicata alle Superboat. Al gran completo tutto il mondo del fuoribordo, con grande partecipazione dal mondo dell'accessoristica e da quello dei servizi.

Confermato il tradizionale palinsesto Forum dei convegni istituzionali, in collaborazione con Confindustria Nautica: il primo appuntamento è previsto la mattina di venerdì 2 ottobre con la presentazione dei dati della Nautica in Cifre, nell’ambito della terza edizione di Boating Economic Forecast, e proseguirà con numerosi seminari di approfondimento tecnico sui temi di maggiore attualità.

Orari

Il 60esimo Salone Nautico è aperto da giovedì 1 a martedì 6 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 18:30.