Musica e solidarietà al castello di San Cipriano con il Saint John Gospel Choir

Il Comune di Serra Riccò e il Saint John Gospel Choir organizzano “Gospel Night” sabato 24 giugno alle ore 21 presso il castello di San Cipriano. La serata, che ha la finalità di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni dell'Emilia Romagna, vedrà sul palco il Saint John Gospel Choir (SJGC), formazione natanel 2005 dall’idea dell’attuale Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi, allora parroco della chiesa di San Giovanni Bosco della Rimessa a Pontedecimo.

Diretto dal 2007 da Massimo Traverso, il SJGC ha compiuto un percorso musicale che lo ha portato a farsi conoscere in tutta la provincia di Genova e non solo, collaborando con molte associazioni del territorio in finalità benefiche. Dal 2016 si avvale della collaborazione del Maestro Roberto Dellepiane, ecclettico musicista, dapprima come accompagnatore e poi come arrangiatore e compositore, il SJGC infatti ha in repertorio alcune composizioni originali da lui composte appositamente.

Dalla sinergia del coro con Dellepiane è nata l’idea di questa serata che vedrà unirsi al coro i musicisti che collaborano con lui, tutti notissimi nell’ambiente musicale genovese e non solo: Davide Corso, chitarra, sax e flauto, Max Manna, batteria, e Pietro Martinelli al basso. Oltre alla caratura dei musicisti, da sottolineare la finalità della serata volta a raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalla recente alluvione in Emilia Romagna. Ancora una volta musica e solidarietà si intrecciano in una serata speciale.