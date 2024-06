37^ Sagra delle Trofie a Sori con laboratorio, musica in spiaggia e show di Fabrizio Casalino

La 37^ Sagra delle Trofie organizzata dalla Pro Loco Sori con la collaborazione dello storico Pastificio Novella è fissata per sabato 22 giugno con festa, musica e divertimento. Nel pomeriggio, dalle ore 17 sarà possibile partecipare a un’iniziativa unica: la Zona pedonale di Sori verrà trasformata in un vero e proprio laboratorio di trofie di Sori fatte a mano con tanto di madie in legno e grembiuli per poter imparare, assieme ad abili insegnanti, quest’arte così preziosa.

Dalle ore 19 l’apertura dello stand gastronomico: il menù della serata prevede trofie al pesto e focaccette al formaggio, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento. Alle ore 21:30 spazio a Fabrizio Casalino con il suo spettacolo “Fin qui tutto bene” e a seguire, dalle ore 23, musica in spiaggia con Dj Giorgy Fry.

La trofiata oggi rappresenta un importante appuntamento dedicato alla promozione del territorio: trofie, pesto e focaccette vengono infatti offerte dal Pastificio Novella per la raccolta dei fondi a favore delle attività che la Pro Loco svolge durante l’anno.

La storia

Correva l’anno 1980 quando nell’entroterra di Sori, a San Bartolomeo, nasceva la prima sagra delle trofie che negli anni ha assunto importanza e dimensioni più ampie e si è spostata nel centro del Comune, nella zona a mare. La storia delle “Trofie di Sori” ha origine tra le mura domestiche in quanto questo formato di pasta è un prodotto artigianale frutto dell’intelletto e di una grande abilità manuale. Per chi volesse conoscerla meglio e scoprire il ruolo del Pastificio Novella nella diffusione di questo tipo di pasta, diventato uno dei simboli dell’enogastronomia ligure, è possibile rileggere l’articolo di Sergio Rossi comparso sul numero 9 di LiguriaFood (febbraio/marzo 2019).

foto: fb@PastificioNovella