Sagra della Trippa in Valbisagno

L'associazione Gau - Giovani amici uniti organizza la Sagra della Trippa nel suo centro sociale in piazza Suppini 4.

Appuntamento domenica 13 febbraio a partire dalla ore 12.30. Il menu prevede nervetti in insalata e cannellini, trippa in umido con patate, acqua, vino e dolce per un contributo di 15 euro a testa.

A seguire intrattenimento con tombola.

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 010802344 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, oppure scrivendo su Whatsapp al 3485210988.

Obbligatorio green pass rafforzato.