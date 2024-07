A Pontedecimo arriva la 1^ Sagra del Tartufo Nero Estivo con musica e risate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Società Operaia Cattolica N.S. della Guardia di Pontedecimo organizza la 1^ Sagra del Tartufo Nero Estivo nelle serate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio. Il menù, a cura di Macelleria Giulli e Chef Ermes, ha ovviamente come protagonista il tartufo nero, e propone specialità come tartare di Fassona, carpaccio all'Albese, risotto al tartufo, tagliata alla Garronese e altro (tutto disponibile anche nella versione senza tartufo a costo inferiore). Previsto anche un menù per bimbi.

La manifestazione sarà allietata da tre divertenti spettacoli comici: venerdì con Max Campioni e Daniele Raco, sabato con Stefano Lasagna, mentre domenica si esibirà Giorgio Greco.

Per info e prenotazioni: contattare Paolo via whatsapp al 393 8048342.