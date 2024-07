Sagra della Tagliata di Aggio con musica e dj set

L'estate è ormai arrivata e come ogni anno non può mancare la Sagra della Tagliata. Vi aspettiamo il 12 e 13 luglio ad Aggio per gustare la nostra celebre tagliata. Ricordiamo che, oltre alla Tagliata, è disponibile anche un menù vegetariano (Mozzarella di bufala, polpettone, verdure ripiene e torte salate) e dolci favolosi homemade!

Inoltre si ballerà fino a tarda sera con il nostro Dj set e pista da ballo. Non prendete impegni, la Sagra della tagliata sta arrivando.