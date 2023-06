Sagra del Raviolo e del Pansoto a Fontanegli

L'Unione Sportiva Fontanegli '74 organizza sul campo sportivo la 12^ edizione delle attesissime sagre estive. Sabato 1° luglio con inizio alle ore 19 la Sagra del Raviolo fatto in casa al tocco, e come secondo piatto sarà servita la tradizionale cima alla genovese e roastbeef accompagnati da patatine fritte. Dessert: tiramisù. Menù a prezzo fisso € 22,00 bevande escluse.

Sabato 8 luglio con inizio alle ore 19 la Sagra del Pansoto fatto in casa in salsa di noci, e come secondo piatto sarà servita la frittura di pesce con patatine fritte. Dessert: tiramisù. Menù a prezzo fisso € 24,00 bevande escluse.

Dalle ore 21 si balla con Lucio e Dj Ditch: discoteca, balli latini e altro. Attrazioni varie.

Info sul sito https://www.usfontanegli74.com

Facebook e Istagram: U.S. FONTANEGLI 74

Cell. 3246013768

Email usf74@usfontanegli74.com