23^ edizione per la Sagra del Raviolo Casalingo a Borgo Fornari

Da venerdì 5 a lunedì 8 luglio torna la Sagra del Raviolo Casalingo a Borgo Fornari, giunta alla 23^ edizione. A seguito delle richieste, gli organizzatori hanno deciso di aumentare l’offerta aggiungendo la giornata di lunedì, grazie al lavoro di oltre cento persone tra uomini, donne e ragazzi.

Ormai questo è diventato un appuntamento fisso dell’estate valligiana, un po’ per il bellissimo ambiente ideale per i giovani e le famiglie, grazie anche al parco verde e ai giochi per i più piccoli, ma soprattutto per la qualità dei piatti. La ricetta, come da tradizione, prevede l’impiego di carne genuina (di fassone piemontesi allevate in piccole stalle), uova, formaggio di prima scelta e borragini del posto.

Oltre ai ravioli, sarà possibile gustare cima genovese, salsiccia artigianale, hamburger di fassone piemontese, vino DOC piemontese, birre alla spina e dolci.