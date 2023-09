Sagra della Polenta e del Fungo Porcino a Bolzaneto con musica e intrattenimento

Prezzo non disponibile

In occasione della festa patronale di Nostra Signora della Neve, sabato 23 e domenica 24 settembre torna a Bolzaneto la storica Sagra della Polenta e del Fungo Porcino, giunta quest'anno alla 27^ edizione. Si comincia sabato con l'apertura degli stand gastronomici a partire dalle 19, quindi alle 19:30 serata musicale con la band “Goldfinches”. La festa prosegue alle 21 con la band “Dance to the future”.

Domenica alle ore 10 si celebra la Santa Messa Solenne, gli stand gastronomici con menù a base di polenta e funghi riaprono poi alle ore 12 (possibilità di piatti d'asporto). Dalle 15 pomeriggio danzante con l’orchestra “Simpatia” e frittelle dolci e salate per tutti. Intrattenimento con truccabimbi (dalle 15) e pesca di beneficenza. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.