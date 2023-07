Sagra del Pesto a Rivarolo con specialità gastronomiche, lotteria e tombolata

Sabato 22 e domenica 23 luglio il pesto è protagonista a Rivarolo con l'attesa Sagra del Pesto presso l'Arena Albatros in via Roggerone. A partire dalle 10 e fino alle 22, divertimento e prelibatezze gastronomiche con trofiette, gnocchi e mandilli in accompagnamento al pesto, ma anche specialità differenti come lasagne al forno, tortino di baccalà, focaccine ripiene, focaccia al formaggio tradizionale e con il pesto, e poi pizza, panissette, patatine fritte e dolci.

Intrattenimento per tutti con la lotteria giocattoli e casalinghi e la tombolata gastronomica. Programmi e menù su www.albatroscinema.it