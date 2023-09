Sagra del Pesto a Pontedecimo con primi piatti a volontà e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Sagra del Pesto di Pontedecimo torna sabato 23 e domenica 24 settembre per la 16esima edizione. Gli scout dell’associazione scoutistica CNGEI, sezione di Genova, vi aspettano alla Polisportiva SOMS La Fratellanza in via Isocorte 13, Genova Pontedecimo, sabato alle 19:30, e la domenica anche alle 12.30 a pranzo.

Musica live durante tutta la sagra: sabato serata liscio con i Mokambo, dalle 19; domenica il pranzo verrà aperto da un Open Mic alle 11:30, mentre alla sera gli ospiti saranno i DDC, Dipende Dal Contesto, e i Rock Sound System, dalle 19.

I protagonisti del menù sono i primi piatti, tutti a base di pesto, tra lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie, ma non mancheranno secondi, come carne alla griglia, patatine fritte o cima alla genovese, e gustosi dolci. Il menù comprende anche piatti senza glutine.